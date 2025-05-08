Выявлен фундаментальный предел скорости реакции глаз человека

Ученые из Европы и Австралии выяснили, что скорость реакции человека на движущиеся предметы сильно ограничена тем, что глаза постоянно совершают непроизвольные резкие движения-саккады, которые мозг "удаляет" для сохранения стабильности изображения. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Берлинского технического университета (TU Berlin).

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«Наша способность воспринимать окружающий мир по большей части зависит от характеристик и свойств органов чувств. К примеру, в наших глазах отсутствуют рецепторы, способные "видеть" инфракрасное излучение. Недавно мы обнаружили, что нашему зрению мешают не только эти биофизические ограничения, но и действия и движения, которые меняют состояние органов чувств», — пояснил профессор Берлинского университета (Германия) Мартин Рольфс, чьи слова приводит пресс-служба TU Berlin.

Как напомнили профессор Рольфс и его коллеги, саккады представляют собой непроизвольные и очень резкие движения глаз, которые совершаются при переключении внимания между объектами в поле зрения, а также во многих других ситуациях. По мнению многих исследователей, саккады позволяют людям и другим млекопитающим быстро направлять центральную часть сетчатки, обладающую максимальным разрешением, на самый важный и интересный для индивида объект.

Данные движения глаз обладают рекордно высокой угловой скоростью, при этом они совершаются за очень короткое время, порядка нескольких десятков миллисекунд. Они не ощущаются на уровне сознания человека и не оказывают влияния на плавность воспринимаемой картинки, что говорит об их активном подавлении зрительными центрами нервной системы. Европейские исследователи заинтересовались, как этот процесс влияет на восприятие быстро движущихся объектов.

Руководствуясь этой идеей, профессор Рольфс и его коллеги собрали группу из семи десятков добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет и предложили им оценить скорость реакции их зрения на быстрые движения. Для получения подобных сведений ученые разработали специальный тест, в рамках которого участники опытов должны были определить траекторию движения по экрану набора из нескольких контрастных полос. В это время исследователи отслеживали саккады глаз добровольцев и подстраивали под них характер перемещений изображения.

Эти замеры показали, что движение объектов становилось невидимым для добровольцев, и они начинали считать, что набор полосок мгновенно "прыгает" из одной точки в другую в тех случаях, когда движение этого рисунка совпадало с тем, как быстро и каким образом меняется положение фокуса зрения во время саккад. Благодаря этому люди с быстрыми саккадами способны видеть более быстро движущиеся объекты, чем индивиды с медленными движениями глаз. Этим можно пользоваться для быстрой оценки скорости реакции людей или животных на движущиеся предметы, подытожили ученые.