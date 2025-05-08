Найден способ вылечить панические атаки за четыре дня

Панические атаки могут быть изнурительными и разрушать повседневную жизнь. Но теперь у страдающих паническим расстройством есть надежда на быстрое и устойчивое облегчение — благодаря методу, разработанному учеными из Норвегии. Работа опубликована в журнале BMC Psychiatry.

© Газета.Ru

Новая серия исследований подтвердила, что интенсивная четырехдневная терапия (Bergen 4-Day Treatment, B4DT) не только быстро помогает пациентам справиться с тревожными приступами, но и дает долговременный эффект, который со временем только усиливается.

«Результаты впечатляют: пациенты чувствуют себя даже лучше через несколько месяцев и лет после терапии, чем сразу после нее», — отметил психолог и доцент Норвежского технологического университета Кристен Хаген, руководитель проекта.

Метод B4DT был изначально создан для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, но позже был адаптирован для борьбы с паническим расстройством. Его ключевая особенность — интенсивность: всего за четыре дня пациенты работают в малых группах (3–6 человек) под руководством опытных терапевтов, погружаясь в контролируемое взаимодействие с ситуациями, которые обычно вызывают страх и избегание.

В ходе терапии пациенты учатся отличать реальные угрозы от провоцируемых расстройством реакций. Это меняет их восприятие и помогает вернуть контроль над жизнью.

Уже через неделю после завершения терапии почти 90% пациентов сообщают о значительном улучшении. Более того, в долгосрочной перспективе наблюдается снижение симптомов не только панического расстройства, но и общей тревожности и депрессии.

«То, что симптомы продолжают снижаться со временем без дополнительного вмешательства, — просто невероятно», — заключил Хаген.

Он, однако, подчеркнул необходимость дальнейших исследований на больших выборках, чтобы подтвердить устойчивость эффекта.