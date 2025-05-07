Ученые узнали, как замедлить старение мозга и сердца одновременно

Ученые из Университета Мэриленда доказали, что привычки, способствующие здоровью сердца, полезны и для мозга. По данным исследования, активный образ жизни, правильное питание и качественный сон могут замедлить старение мозга и снизить риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы на портале eBioMedicine.

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Исследователи проанализировали МРТ-снимки мозга почти 20 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, используя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Особое внимание они уделили состоянию белого вещества мозга, отвечающего за связь между его отделами. Его разрушение может привести к ухудшению памяти и когнитивных функций.

Образ жизни участников оценивали по восьми ключевым критериям Американской кардиологической ассоциации — списку Life's Essential 8 (LE8). Он включает диету, физические упражнения, курение, качество сна, индекс массы тела, уровень холестерина и других липидов в крови, гемоглобин и артериальное давление.

Оказалось, что чем тщательнее люди придерживались здорового образа жизни, тем «моложе» выглядел их мозг по сравнению с фактическим возрастом человека.

Даже у носителей гена APOE4, повышающего риск развития болезни Альцгеймера, здоровый образ жизни снижал риск и тяжесть возрастных изменений мозга. Кроме того, исследование показало, что хронический стресс может ускорять старение мозга, независимо от других факторов — таких как пол, социальное положение или образ жизни.