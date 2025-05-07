Исследование показало, как бег с коляской влияет на организм

Сегодня нередко можно наблюдать такую картину: женщина или мужчина совершают пробежку в парке, толкая впереди себя коляску с ребенком. На первый взгляд, это полезная практика: родители получают тренировку, а ребенок дышит свежим воздухом. Однако, у таких пробежек есть свои особенности, о которых нужно знать.

© Сибмеда

Эллисон Альтман Синглс и Джо Махони – профессора и исследователи в области биомеханики, изучают, как техника бега влияет на риск получения травм. Одним из векторов их исследований стал бег с прогулочной коляской. Ученые в течение четырех лет исследовали, как такая пробежка влияет на осанку и риск травм от дополнительных нагрузок, – рассказывает medicalxpress.

Ранее уже проводились исследования, которые подтвердили, что при беге с коляской бегун больше наклоняется вперед и меняет положение бедер. Также было установлено, что при беге с коляской человек замедляется и делает более длинные шаги.

В новом исследовании профессора пригласили в лабораторию здоровых взрослых бегунов: каждый в рамках эксперимента бегал с коляской и без нее. Движения записывались с помощью высокоскоростной системы захвата движения. Каждый бегун пробежал по платформе, которая регистрировала силу удара при каждом шаге.

Анализ результатов показал, что бег с детской коляской увеличивает некоторые факторы риска травм от чрезмерных нагрузок, но, при этом, снижает другие.

Так, у бегунов, толкающих коляску, было меньше ударной нагрузки на каждый шаг – это показатель, который отражает силу столкновения стопы с землей. У бегунов с коляской она была на 16% ниже.

Нажатие на ручки частично перенаправляет ударную силу на колеса коляски, снижая нагрузку на ноги. Снижение ударной силы уменьшает риск распространенных травм, таких как растяжение связок голеностопа, «колено бегуна» и усталостные переломы.

Однако, из-за изменения нагрузки, был повышен риск стрессовых переломов стопы, травмы, которая встречается у бегунов на длинные дистанции. Кроме того, при беге с коляской бегуны сильнее наклонялись вперед. Известно, что при беге рекомендуется наклоняться вперед, но бегуны с коляской наклонялись на шесть градусов сильнее. Это влияло на положение ног и смещало центр тяжести вперед, увеличивая риски получения травмы.

Для безопасного бега с коляской следует помнить о правилах. Следует немного укоротить шаг и стараться сохранять нейтральную осанку. Не нужно наклоняться слишком сильно вперед, особенно при подъеме. Лучше выбирать модели коляски с регулируемыми ручками и более легкими рамами. Потому что, если коляска будет слишком низкой, большого наклона вперед сложно будет избежать.

Авторы говорят, что бег с коляской – это хороший способ для родителей оставаться активными, проводя время с детьми. Но здесь, как и в любом другом виде бега, важна форма. Решающее значение может иметь работа над правильной осанкой и выбор экипировки, которая поддерживает «здоровое» движение.