Ученые узнали, как классическая музыка влияет на плод в утробе матери

Мексиканские ученые из Автономного университета штата Мехико и других научных центров выявили необычное воздействие классической музыки на развивающийся в материнской утробе плод. Исследование опубликовано в научном журнале Chaos.

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В эксперименте участвовали 37 беременных женщин на третьем триместре. Через наушники, размещенные на животе, плодам проигрывали два классических произведения: «Лебедя» Камиля Сен-Санса и вальс Arpa de Oro мексиканского композитора Абундио Мартинеса. Для анализа использовались передовые математические методы, позволяющие уловить малейшие изменения в сердечном ритме.

Оказалось, что после прослушивания музыки сердечные ритмы плодов демонстрировали повышенную стабильность и предсказуемость. Особенно сильный эффект наблюдался при проигрывании мексиканской мелодии, что наводит на мысль о возможном влиянии культурных особенностей музыки.

«Мы видим, что музыка словно настраивает сердечный ритм будущего ребенка на более спокойный лад, — объяснил руководитель исследования Эрик Алонсо Абарка-Кастро.

Ученые подчеркивают, что это лишь первые шаги в данном направлении. Пока же специалисты рекомендуют будущим мамам не увлекаться целенаправленным «музыкальным воспитанием» плода, а просто наслаждаться приятными мелодиями — это в любом случае создаст благоприятную атмосферу и для ребенка, и для самой женщины.