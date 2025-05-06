Открытие ученых развеяло миф о «типичном одиноком алкоголике»

Американские ученые из Университета Иллинойса и Вашингтонского университета совершили открытие, опровергнув стереотипное представление об алкоголизме как о проблеме одиноких пьяниц. Исследование опубликовано в научном журнале Current Directions in Psychological Science (CDP).

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Специалисты выяснили, что наиболее серьезные последствия злоупотребления спиртным связаны именно с социальным употреблением спиртного.

Парадоксально, но стереотип о «благотворном влиянии компании» часто служит оправданием для чрезмерного употребления алкоголя.

Авторы исследования утверждают, что люди потребляют значительно больше алкоголя в компании, чем в одиночестве. При этом именно социальные формы пьянства приводят к наиболее тяжелым последствиям: дорожным авариям, насилию, рискованному сексуальному поведению и другим опасным ситуациям.

Молодежь оказалась особенно уязвима — первое знакомство с алкоголем обычно происходит в компании сверстников. При этом любители выпить сознательно ищут себе подобных, создавая замкнутый круг социального пьянства.

Ученые объясняют популярность совместных возлияний тем, что алкоголь снижает тревожность и раскрепощает. Однако эта кажущаяся польза оборачивается риском: те, кто получают наибольшее удовольствие от социального досуга со спиртным, чаще других сталкиваются с алкогольной зависимостью.