Ученые сумели ускорить разработку лекарств

Команда исследователей из Университета Оклахомы нашла способ значительно упростить и удешевить создание новых лекарств. Для этого исследователи разработали безопасный и устойчивый способ внедрения одного атома углерода в молекулы будущих препаратов при комнатной температуре. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

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Метод основан на так называемом скелетном редактировании — процессе, при котором структура молекулы изменяется точечно, без разрушения ее функциональности. Ученые добились этого с помощью нового химического соединения — сульфенилкарбена, способного встраивать атом углерода в азотсодержащие кольца (гетероциклы), которые широко используются в фармакологии.

По словам руководителя проекта, профессора Индраджита Шармы, новая технология позволит создавать более эффективные и разнообразные лекарственные молекулы уже на поздних стадиях разработки:

«Мы можем изменить биологические свойства соединений, не нарушая их функциональных элементов. Это как отремонтировать здание, а не строить новое — быстрее и дешевле».

Прежние методы редактирования молекул были связаны с использованием токсичных или взрывоопасных веществ. Новый реагент, предложенный командой Шармы, стабилен, не требует металлов и безопасен в применении, что делает его особенно перспективным для масштабного промышленного использования.

Более того, разработка может быть применена в быстро развивающейся области фармацевтики — технологиях ДНК-кодированных библиотек, позволяющих одновременно тестировать миллиарды молекул на взаимодействие с целевыми белками. Уникальность метода в том, что он работает даже в водной среде и не разрушает ДНК-присоединенные молекулы.

Если технология будет внедрена в промышленное производство, это может существенно сократить стоимость разработки новых препаратов и, как отмечают исследователи, снизить цену лекарств для пациентов по всему миру.