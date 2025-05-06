В России разработали тест для быстрого выявления опасной бактерии

В пресс-службе Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА сообщили, что студенты вуза создали экспериментальную тест-систему, способную за 30-60 минут выявить синегнойную палочку — опасную бактерию, вызывающую тяжелые «больничные» инфекции, устойчивые к антибиотикам. Эта разработка имеет важное значение для борьбы с такими инфекциями, поскольку традиционные методы диагностики требуют от нескольких часов до суток.

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Тест-система основывается на использовании каталитических молекул, которые работают как «молекулярные ножницы», расщепляя фосфодиэфирные связи в ДНК и распознавая специфические РНК-метки, характерные для возбудителей болезней. Благодаря этому подходу можно с высокой точностью и в короткие сроки определить наличие патогена.

Новая технология имеет широкий потенциал для применения, в том числе в реанимационных и онкологических отделениях, где своевременная диагностика критически важна для подбора эффективного лечения. Также она может быть полезна для контроля качества продукции в пищевой промышленности.