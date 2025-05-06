Ученые выяснили, как мозг работает при чтении разных типов текстов

Ученые из Института когнитивистики и нейробиологии Общества Макса Планка провели масштабный обзор более 160 научных работ, посвященных тому, как работает мозг во время чтения. Итоги опубликованы в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews и дают полную картину процессов, задействованных в восприятии текста.

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Авторы проанализировали данные исследований, где участники читали различные типы материалов: отдельные буквы, бессмысленные слова, настоящие слова, предложения и целые тексты. Во всех случаях активность мозга отслеживалась с помощью методов нейровизуализации.

Основная активность при чтении, как показал обзор, сосредоточена в левом полушарии мозга. При этом разные его участки по-разному реагируют на конкретные задачи. Например, отдельные области левой нижней лобной извилины включаются при чтении слов и бессмысленных слов, а задняя часть височной доли реагирует на предложения.

Отдельное внимание уделили разнице между чтением вслух и про себя. Чтение вслух активирует зоны, отвечающие за движение и звук, в то время как чтение про себя включает области, связанные с обработкой сложной информации.

Учепные также обнаружили отличия между явным чтением (например, когда читают слово) и неявным (когда оценивают, является ли набор букв словом). Эти различия отражаются в активности разных участков мозга.

Авторы считают, что полученные данные помогут лучше понять, какие участки мозга задействованы у людей с нарушениями чтения, например, при дислексии, и разрабатывать новые подходы к их поддержке.