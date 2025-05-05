Психические расстройства оказались связаны с иммунитетом

Новые исследования, проведенные учеными из Университета Бристоля, связывают иммунный ответ организма с шизофренией, болезнью Альцгеймера, депрессией и биполярным расстройством. Результаты показывают, что на психические заболевания могут влиять не только изменения в мозге, но и состояние всего организма.

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В большинстве случаев депрессия или шизофрения лечатся препаратами, воздействующими на химические вещества мозга, такие как серотонин и дофамин. Однако каждый третий пациент не получает пользы от этих лекарств, что указывает на наличие других механизмов.

В новом исследовании авторы изучили взаимосвязь 735 белков иммунного ответа в крови с депрессией, тревожностью, шизофренией, биполярным расстройством, болезнью Альцгеймера, аутизмом и СДВГ. Было выявлено, что 29 из этих белков могут играть причинную роль в развитии данных расстройств.

Из них 20 уже являются целевыми объектами для лекарств, применяющихся для лечения других заболеваний, что открывает возможности для создания новых терапевтических подходов.До сих пор причиной депрессии и шизофрении считались нейротрансмиттеры, однако результаты исследования намекают на то, что причиной может быть и повышенная активность иммунной системы. Исследование вышло в Molecular Psychiatry.

Профессор Голам Хандакер, руководитель исследования, отмечает: