У корейских «женщин-русалок» обнаружили необычные гены

Уникальные корейские фридайверы хэнё, десятилетиями ныряющие без аквалангов в холодные воды у острова Чеджу, могут обладать особыми генетическими адаптациями. Новое исследование ученых из Университета здравоохранения штата Юта, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что у этих женщин чаще встречаются генетические особенности, позволяющие легче переносить давление и холод — два главных риска при глубоководных погружениях.

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Кто такие хэнё

Хэнё — это женщины, которые занимаются традиционным морским промыслом, ныряя без снаряжения за морскими ушками, водорослями и другими дарами моря. Многие из них продолжают работать и после 60 лет, ныряя на глубину до 18 метров даже зимой, когда температура воздуха опускается почти до нуля.

Исследователи из Университета здравоохранения штата Юта и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе решили выяснить, есть ли у хэнё биологические особенности, помогающие им выдерживать такие условия.

Необычные гены

Ученые секвенировали ДНК хэнё и обнаружили два варианта генов, связанных с адаптацией к погружению:

первый ген связан с понижением артериального давления во время задержки дыхания. У хэнё он встречается в 4 раза чаще, чем у женщин с материка. Это может защищать от перегрузки сердца и даже снизить риск осложнений во время беременности.

второй ген влияет на чувствительность к боли от холода, позволяя хэнё нырять зимой без гидрокостюмов. Хотя устойчивость к холоду напрямую не измерялась, генетические данные указывают на возможное преимущество их организма перед холодом.

«Это как будто у них есть суперспособность», — говорит Диана Агилар-Гомес, биолог из Калифорнийского университета.

Адаптация происходит не только в генах. Физиологическая подготовка хэнё тоже впечатляет. Например, во время имитации погружения их частота сердцебиения снижается почти вдвое — намного сильнее, чем у неподготовленных людей. Это помогает экономить кислород под водой.

Даже у других жителей острова Чеджу, которые не занимаются фридайвингом, такой реакции не наблюдается — значит, привычка к нырянию вырабатывается с годами.

«Каждый день они заходят в воду и работают там целый день. Я видела, как женщины старше 80 лет прыгали в море еще до того, как лодка остановилась», — рассказывает исследовательница Мелисса Илардо.

Потенциал для медицины

Открытие генов, регулирующих давление и чувствительность к холоду, может оказаться полезным и за пределами Чеджу. Например, в лечении гипертонии, инсульта или хронической боли в холодном климате. Интересно, что на Чеджу один из самых низких показателей смертности от инсульта в Южной Корее. Ученые не исключают, что дело может быть в тех же генетических особенностях, что и у хэнё.