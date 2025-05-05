Ученым удалось омолодить кожу человека на 30 лет

В Кембриджском университете продолжается исследование в области антивозрастной медицины, в рамках которого ученые пытаются найти способ омоложения кожи человека на клеточном уровне.

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Последнее исследование показало, что ученым удалось сделать значительный прорыв. Они омолодили клетки кожи 53-летней женщины до состояния, сопоставимого с кожей 23-летнего человека.

Как сообщает BBC, разработка основана на технологии IPS. С помощью нее клетки человека превращают в стволовые с помощью химической обработки. В рамках исследования ученые подвергали клетки 12-дневной обработке, вместо 50 дней. Это помогло исключить полное переформатирование клеток.

В результате они получили выраженное омоложение без потери идентичности клеток.

Правда, пока исследование на стадии доработки, поскольку на данный момент ее использование грозит серьезными побочными эффектами, в том числе раком.

Исследования продолжаются, и команда работает над безопасными способами её применения, особенно для лечения хронических ран и возрастных нарушений.

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