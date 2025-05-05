Разработана экспериментальная система для выявления опасной бактерии

Студенты Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработали экспериментальную тест-систему для обнаружения бактерии - возбудителя тяжелых "больничных" инфекций (синегнойной палочки), плохо поддающихся лечению из-за устойчивости к антибиотикам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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«Студенты РТУ МИРЭА разработали экспериментальную тест-систему, в основе которой лежит механизм расщепления каталитическими молекулами ДНК фосфодиэфирных связей. Они, подобно "молекулярным ножницам", избирательно распознают и расщепляют только специфические РНК-метки на определенных возбудителях инфекционных заболеваний. Технология позволяет выявлять патоген с высокой точностью всего за 30-60 минут. Традиционные подходы, предполагающие исследование в лабораторных условиях, занимают от двух часов до суток», — сказали ТАСС в университете.

Новое решение в будущем может обеспечить своевременную диагностику и правильный подбор терапии, что критически важно для пациентов реанимаций и онкологических отделений, считают авторы. Оно также применимо в пищевой промышленности для контроля качества продукции.

«Наш метод сочетает лабораторную точность с простотой использования, что открывает возможности для его широкого внедрения», — отмечает Артемий Пайбердин, студент 4 курса кафедры биотехнологии и промышленной фармации Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА, которого цитирует пресс-служба университета.

Проект стал участником программы "Акселератор РТУ МИРЭА" и получил грант на дальнейшее развитие.