Ученые близки к созданию вакцины от болезни Альцгеймера

Группа исследователей из Университета медицинских наук штата Нью-Мексико разработала инновационный препарат — вакцину от болезни Альцгеймера. После успешного тестирования на животных ученые планируют начать клинические испытания на людях, сообщило издание Alzheimer’s & Dementia.

Вакцина призвана предотвратить образование патологического тау-белка, которое вызывает разрушение нервных клеток и приводит к развитию слабоумия. Основная причина развития заболевания — накопление в мозге аномальных белков, называемых нейрофибриллярными клубками. Они образуются вследствие изменений в структуре тау-белка и постепенно разрушают клетки головного мозга, что приводит к потере памяти и другим когнитивным нарушениям.

Препарат показал отличные результаты на лабораторных мышах и приматах, вызвав мощный иммунный отклик, нацеленный на нейтрализацию патогенного тау-белка. Более того, исследователи проверяли полученные антитела на клетках человеческого мозга, используя образцы пациентов с ранними стадиями болезни Альцгеймера, а также ткани мозговой коры умерших больных, подтвердив успешность подхода.

Согласно заявлению ученых, новая методика может применяться не только при лечении самого распространенного типа деменции, но и в борьбе с рядом других неврологических расстройств, связанных с нарушением функций мозга, включая последствия черепно-мозговых травм и некоторые формы хронической энцефалопатии.

Разработка такой вакцины представляет собой важный шаг вперед в понимании механизмов старения мозга и создании эффективных способов предотвращения и терапии различных типов нейродегенеративных патологий.