Ученый высказал необычную гипотезу о мутациях коронавируса

Британский физик Мелвин Вопсон выдвинул революционную гипотезу, согласно которой мутация коронавируса SARS-CoV-2, ответственная за пандемию COVID-19, могла являться не случайным эволюционным событием, а результатом действия определенной информационной программы. Вопсон применил концепцию инфодинамики — научного направления, изучающего свойства информации и ее воздействие на системы.

Основываясь на этом подходе, ученый пришел к выводу, что изменения в геноме вируса подчиняются определенным законам, аналогичным закону сохранения энергии.

Большинство мутаций SARS-CoV-2, замечает автор исследования, привели к упрощению генома за счёт удаления нуклеотидов. Лишь в редких случаях (всего 1,08%) происходят добавления нуклеотидных последовательностей, усложняющие структуру вируса. Это наблюдение противоречит традиционной точке зрения о случайности мутаций и наводит на мысль о существовании управляющего сценария.

Выводы Вопсона ставят под сомнение современную биологическую теорию мутаций и предполагают, что наша реальность может быть основана не только на физических законах, но и на информационной матрице. Физик полагает, что его теория открывает новые горизонты для научных исследований в области биологии, физики и вирусологии.

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