Ученые назвали продукты, которые способствуют возникновению депрессии

Ученые установили связь между рационом и эмоциональным состоянием: употребление ультраобработанных продуктов, включая сыр и жареную пищу, может усилить стресс, сделать людей раздражительными и повысить риск депрессии.

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Картофель фри, жареная курица, луковые кольца и пончики — примеры жареных блюд, приготовленных на растительных маслах, которые провоцируют воспалительные процессы и способствуют развитию тревожности.

Вяленые мясные продукты, такие как салями и прошутто, а также выдержанные сыры, включая бри и чеддер, могут быть вкусными, но их употребление связано с повышенным риском нервных расстройств.

Ученые считают, что влияние жирных кислот омега-6 и гистаминов на организм связано с ростом вредных бактерий, нарушением баланса и активацией воспалительных процессов. Это оказывает прямое воздействие на настроение, поскольку кишечник и мозг связаны через блуждающий нерв, передающий нейрохимические вещества.

При этом кишечник нередко называют «вторым мозгом», поскольку он отвечает за 90 процентов рецепторов серотонина — нейромедиатора, способствующего хорошему самочувствию, следует из исследования журнала Jama Network.

Терапевт-диетолог Галина Волкова рассказала, что весной нужно включать в рацион богатые антиоксидантами продукты. Они помогут восстановить запас витаминов и минералов, который иссяк за зиму.

Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. Матча — это концентрированный зеленый чай, в котором содержатся L-теанин и EGCG. Эти элементы обладают успокаивающими свойствами, а сам напиток содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезна и можно ли заменить ей кофе, разбиралась «Вечерняя Москва».