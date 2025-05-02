Как выхлопные газы влияют на здоровье людей и животных

Выхлопные газы автомобилей - медленный и опасный яд. Он постепенно отравляет всё живое. И вот к каким последствиям это может привести.

© Ferra.ru

В состав выхлопных газов входят разные соединения. Одно из них - угарный газ. Отравиться им можно, даже стоя в пробке на улице.

Ещё один вредитель - это оксиды азота (NOx). Они вызывают разрушение тканей лёгких и их воспаление.

Смесь выхлопных газов включает также бензопирен. Это мощный канцероген, который накапливается в организме и провоцирует развитие онкологии.

Свинец тоже может накапливаться в организме. Усугубляет всю эту ситуацию смог. Каждый год загрязнённый воздух Китая становится причиной смерти около 1,4 миллиона человек.

© preview.reve.art

У врачей есть особый термин - "синдром мегаполиса". Он объединяет хронический кашель, одышку, частые бронхиты.

Мелкие частицы PM2.5 в выхлопных газах проникают прямо в кровь человека, что вызывает воспаления сосудов, повышает риск возникновения инфаркта. Исследования продемонстрировали, что у людей, которые живут ближе 50 м к оживлённой дороге, вероятность возникновения сердечных приступов на 27% выше, чем у людей, которые живут дальше.

Результаты одного исследования в Мехико показали, что школьники, которые живут в районах с плохим воздухом, отставали в когнитивном развитии на 20%. У пожилых же загрязнённый воздух ускоряет развитие болезни Альцгеймера, деменции.

Известно, что городские собаки и кошки чаще страдают онкологией, болезнями лёгких, аллергиями.

У пчёл из-за грязного воздуха ухудшается обоняние и они хуже находят цветы. Это сказывается на урожайности.

Ядовитые вещества из выхлопных газов проникают в проникают в почву и воду, а потом - в животных и растения. В их тканях накапливаются эти вредные соединения, а потом они попадают в пищу человека. Например, тяжёлые металлы из почвы способны накапливаться в фруктах и овощах.

Оксиды азота и серы, которые выбрасываются автомобилями, смешиваются с влагой в атмосфере и выпадают в виде кислотных дождей. Влияют выхлопные газы и на глобальное потепление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.