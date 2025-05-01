Ученые сравнили скорость заживления ран у людей и животных

Раны у людей заживают почти в три раза дольше, чем у других млекопитающих, включая шимпанзе — наших ближайших родственников. Причина этого пока не ясна, но, возможно, это эволюционная адаптация, связанная с потерей большей части волосяного покрова.

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Ученые сравнили скорость регенерации кожных повреждений у людей и животных. Результаты исследования обнародованы на страницах Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

В экспериментах задействовали верветок Chlorocebus pygerythrus, белогорлых матрышек Cercopithecus albogularis, павианов Papio anubis и шимпанзе Pan troglodytes. Как минимум по пять особей каждого вида усыпили, выбрили небольшой участок шерсти и нанесли круглую рану диаметром 40 миллиметров. Затем ее обработали антибиотической мазью и прикрыли марлей на день, чтобы предотвратить инфекцию.

Фотографии и замеры ран, сделанные каждые несколько дней, показали, что они заживают со средней скоростью около 0,61 миллиметра в сутки.

Для сравнения изучили 24 пациентов Университетской больницы Рюкю после удаления опухолей кожи и обнаружили, что их раны заживают со скоростью всего 0,25 миллиметра в день.

Дополнительные исследования на мышах и крысах показали примерно такую же скорость заживления, как и у нечеловеческих приматов. Это позволяет предположить, что для большинства млекопитающих существует эволюционно оптимальная скорость заживления — но только не у людей.

«Самое важное — мы обнаружили, что шимпанзе заживляют раны с той же скоростью, что и другие нечеловеческие приматы. Это означает, что заживление у людей, вероятно, замедлилось уже после отделения от общего с шимпанзе предка», — пояснила профессор Акико Мацумото-Ода из Университета Рюкю.

Причина этого пока неизвестна, но, по ее словам, это может быть связано с адаптацией ранних людей к жаркому климату: «Медленное заживление ран у людей могло быть следствием эволюционных изменений, таких как уменьшение волосяного покрова. Большая густота шерсти увеличивает количество стволовых клеток, что ускоряет заживление».

Компенсировать недостатки медленного заживления могла социальная поддержка в виде совместного добывания пищи, ухода за больными и медицины, добавила исследовательница.