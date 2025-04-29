Разработан новый подход для поиска антител при диагностике Альцгеймера

Исследователи из США разработали подход, позволяющий быстро выявлять антитела, способные избирательным образом соединяться с тау-белком и другими неправильно свернутыми белками, связанными с развитием болезни Альцгеймера. Эта методика ускорит разработку новых методов диагностики и лечения данной болезни и большого числа других заболеваний, пишут ученые в статье в научном журнале Nature Chemical Biology.

"Так называемые конформационные антитела играют важную роль в изучении структурных и функциональных характеристик большого числа белков, в том числе амилоидных протеинов. Сейчас подобные антитела создаются вслепую, методом проб и ошибок, из-за чего нам редко удавалось открыть молекулы, которые одновременно хорошо соединялись с изучаемыми белками, делали это только для конкретных форм этих молекул и не взаимодействовали с другими пептидами", - говорится в исследовании.

Для решения данной проблемы группа американских молекулярных биологов под руководством профессора Университета штата Мичиган (Энн-Арбор) Питера Тессье разработала платформу, которая позволяет очень быстро и эффективно искать конформационные антитела, обладающие всеми этими характеристиками, в наборах уже подготовленных и частично изученных человеческих антител, а также при опытах с культурами производящих их B-клеток.

Для поиска подобных антител, как обнаружили профессор Тессье совместно с исследователями, можно использовать квантовые точки, покрытые волокнами бета-амилоида, тау-белка или любых других патогенных белковых скоплений. Эти наночастицы из сульфида цинка и селенида кадмия вырабатывают красное флуоресцентное свечение, что позволяет использовать их для отслеживания того, как антитела взаимодействуют с токсичными волокнами белков и одиночными пептидными звеньями, из которых состоят эти "клубки".

Используя данный подход, ученым удалось обнаружить антитело ATA1, которое почти столь же активно соединялось с патогенными формами тау-белка, как заготенемаб, экспериментальное моноклональное лекарство от болезни Альцгеймера, но при этом оно реже взаимодействовало с другими вариациями тау-белка. Аналогичные антитела ученые также получили и для скоплений альфа-синуклеина, еще одного патогенного пептида.

Работу этих антител ученые проверили в опытах на мышах и срезах мозга усопших пациентов с болезнью Альцгеймера. Проведенные ими замеры показали, что антитела успешно распознавали патогенные скопления белков и игнорировали похожие на них молекулы, что позволяет использовать эти молекулы и методику их создания для изучения механизмов развития данной болезни, ее ранней диагностики и для разработки новых терапий от нейродегенеративных заболеваний.

О конформационных антителах

Конформационные антитела отличаются от всех других антител тем, что они соединяются с молекулами-"мишенями" только в том случае, если они заняли определенную пространственную конфигурацию. Благодаря этому они будут соединяться с патогенными формами белка, к примеру, скоплениями бета-амилоида, и игнорировать нормальные молекулы белка APP, из обрезков которых формируются эти токсичные клубки. Это позволяет использовать данные антитела для выявления болезней или избирательного уничтожения токсичных вариаций белков.