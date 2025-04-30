В перечень жизненно важных лекарств добавили лишь два препарата

Министерство здравоохранения пересмотрело список жизненно необходимых медикаментов, включив в него два новых препарата из восьми предложенных: лорлатиниб и пэгцетакоплан. Эти инновационные лекарства предназначены для лечения онкологических заболеваний.

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На заседании комиссии 28 апреля сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина заявили, что лорлатиниб ("Лорвиква" производства Pfizer) демонстрирует "выдающиеся результаты" в терапии определенного типа рака. Около 200 пациентов ежегодно смогут получать это лекарство, причем, как подчеркнули представители Всероссийского союза пациентов, речь идет о людях трудоспособного возраста.

Пэгцетакоплан ("Эмпавели" от Swedish Orphan Biovitrum АВ) используется в онкогематологии для терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии. В пациентском сообществе подчеркнули, что это "жизненно необходимое средство", не имеющее альтернатив для некоторых пациентов.

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