В Саратове разработали мобильную лабораторию для скорых и реанимаций

Ferra.ru

Учёные из Саратовского государственного медицинского университета разработали уникальный прибор, который позволяет исследовать состояние крови пациента прямо во время транспортировки. Это портативное устройство, по словам учёных, поможет врачам скорой помощи и реаниматологам оценить вязкость крови и гематокрит без необходимости забора крови. Особенно полезным этот прибор может быть для пациентов с тяжёлыми травмами и острыми заболеваниями, когда важно быстро получить информацию о состоянии крови.

В Саратове разработали мобильную лабораторию для скорых и реанимаций
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Принцип работы устройства основан на анализе пульсовых волн в артериях пациента. Оно измеряет не только вязкость и гематокрит, но и эластичность сосудов, частоту сердечных сокращений, артериальное давление. Это даёт врачу ценные данные о гиповолемии — нарушении баланса между объёмом крови и сосудистым руслом, что часто приводит к осложнениям при травмах или заболеваниях органов брюшной полости.

Как отметил Олег Царёв, руководитель проекта, новый прибор позволяет своевременно выявить опасные изменения в состоянии пациента. Он привёл пример из практики: при острой кишечной непроходимости, когда жидкость уходит из сосудов в кишечник, важно быстро провести коррекцию водно-электролитных нарушений. С помощью устройства врачи смогут начать лечение до поступления в больницу, что существенно повысит шансы на успешное выздоровление.

Наука
Олег Царев