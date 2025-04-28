В Саратове разработали мобильную лабораторию для скорых и реанимаций

Учёные из Саратовского государственного медицинского университета разработали уникальный прибор, который позволяет исследовать состояние крови пациента прямо во время транспортировки. Это портативное устройство, по словам учёных, поможет врачам скорой помощи и реаниматологам оценить вязкость крови и гематокрит без необходимости забора крови. Особенно полезным этот прибор может быть для пациентов с тяжёлыми травмами и острыми заболеваниями, когда важно быстро получить информацию о состоянии крови.

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Принцип работы устройства основан на анализе пульсовых волн в артериях пациента. Оно измеряет не только вязкость и гематокрит, но и эластичность сосудов, частоту сердечных сокращений, артериальное давление. Это даёт врачу ценные данные о гиповолемии — нарушении баланса между объёмом крови и сосудистым руслом, что часто приводит к осложнениям при травмах или заболеваниях органов брюшной полости.

Как отметил Олег Царёв, руководитель проекта, новый прибор позволяет своевременно выявить опасные изменения в состоянии пациента. Он привёл пример из практики: при острой кишечной непроходимости, когда жидкость уходит из сосудов в кишечник, важно быстро провести коррекцию водно-электролитных нарушений. С помощью устройства врачи смогут начать лечение до поступления в больницу, что существенно повысит шансы на успешное выздоровление.