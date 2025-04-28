Создан саморастворимый имплант-контрацептив для мужчин

Сегодня почти все методы контроля рождаемости направлены на женщин, однако компания Contraline сообщает о важной вехе в разработке мужской альтернативы. В пресс-релизе Einpresswire, компания объявила, что их негормональный мужской контрацептив ADAM оказался эффективным и безопасным спустя 24 месяца после первых испытаний на людях.

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ADAM представляет собой водорастворимый гидрогель, который вводится в семявыносящие протоки при помощи быстрой и безопасной процедуры и выводится через 2 года. Гидрогель блокирует сперму, позволяя сохранять естественную эякуляцию. Компания позиционирует его как обратимую альтернативу презервативам и вазэктомии.

«Наша цель состояла в том, чтобы создать мужской контрацептив, действующий два года, напрямую отвечающий потребностям потребителей, — отметил главный врач Александр Пастушак. — Эти результаты подтверждают, что ADAM может достичь предполагаемого срока службы. Мы сохраняем оптимизм относительно его безопасности, эффективности и обратимости, а также его потенциала дать мужчинам и парам больший репродуктивный контроль».

Эффективность ADAM пока проверена на первых двух участниках клинических испытаний, которые продемонстрировали полную азооспермию (отсутствие сперматозоидов) в течение 24 месяцев. В более ранних данных ученые сообщали о снижении количества подвижных сперматозоидов на 99,8–100% в течение 30 дней после имплантации.

Важно отметить, что ни один участник испытаний не сообщил о серьезных побочных эффектах. Исследователи продолжают мониторинг других добровольцев на 12, 15, 18 и 21 месяцах испытаний. Также получено регулирующее одобрение на запуск второй фазы исследования.

Однако некоторые специалисты проявляют осторожность По его мнению некоторых врачей, многие мужчины могли бы предпочесть менее инвазивные способы, например таблетки или пластыри.

Тем не менее статистика за 2017–2019 годы показывает, что 10,4% женщин в возрасте от 15 до 49 лет используют длительно действующие обратимые контрацептивы (например, внутриматочные спирали), несмотря на необходимость медицинских процедур. Для сравнения, оральные контрацептивы использует около 14% женщин. Это говорит о потенциальной готовности части мужчин также выбрать долгосрочную эффективность инъекционного метода.

Если дальнейшие исследования подтвердят безопасность, эффективность и обратимость ADAM, это может стать революцией в мужской контрацепции.