Ученые создали краску, убивающую микробы и вирусы

Ученые из Школы фармацевтики Ноттингемского университета совместно с компанией Indestructible Paint разработали антимикробную краску, способную уничтожать опасные бактерии и вирусы, в том числе устойчивые штаммы MRSA (бактерии золотистого стафилококка, который стал устойчивым к многим антибиотикам), грипп и коронавирус COVID-19. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Новое покрытие создается на основе смолы с добавлением хлоргексидина — антисептика, широко используемого стоматологами и хирургами для борьбы с инфекциями. При нанесении на пластиковые или твердые непористые поверхности краска становится активной после высыхания и начинает уничтожать патогены.

«Крайне волнительно видеть, как это исследование применяется на практике. Наша краска не выщелачивается при прикосновении и не загрязняет окружающую среду. После высыхания поверхность становится активной и полностью свободной от бактерий», — рассказала доцент кафедры фармацевтики биологических лекарственных средств доктор Фелисити де Коган.

Антимикробная краска особенно перспективна для применения в больницах, транспорте и на общественных объектах, где патогены часто выживают даже после тщательной уборки. Например, известно, что на поверхности больничных коек, сидений унитазов, а также на столиках в самолетах бактерии могут сохраняться неделями и даже месяцами, повышая риск заражения людей.

Краска решает еще одну серьезную проблему — предотвращение распространения генов устойчивости к антибиотикам. Даже при регулярной дезинфекции бактерии могут обмениваться между собой генами, которые делают их неуязвимыми к лекарствам. Новая разработка, по словам исследователей, поможет остановить этот процесс.

«Краска — это универсальный, дешевый и долговечный способ защитить поверхности. Создание антимикробных покрытий важно для борьбы с угрозой устойчивости к противомикробным препаратам, особенно в медицинских учреждениях», — добавила Фелисити де Коган.

Компания Indestructible Paint, специализирующаяся на разработке промышленных покрытий для авиационной, железнодорожной и других отраслей, видит в этой технологии большие перспективы.

Разработка антимикробной краски имеет особое значение на фоне мировой борьбы с инфекциями и ростом устойчивости микробов к антибиотикам. Проект показывает, как современные материалы могут стать эффективным оружием в борьбе за здоровье людей.