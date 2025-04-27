Новое исследование подтвердило пользу лестниц для здоровья

Чтобы продлить жизнь на несколько лет, следует отказаться от поездок в лифте. По словам ученой из Университета Восточной Англии Софи Пэддок, простые подъемы по лестнице позволит улучить качество жизни и увеличить ее продолжительность, сообщило издание Medicalxpress.

© unsplash

Результаты исследования опубликовали на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

«Если у вас есть выбор подняться по лестнице или на лифте, идите по лестнице, так как это поможет вашему сердцу», — рассказала Софи Пэддок.

По ее словам, «даже короткие всплески физической активности оказывают благотворное влияние на здоровье, а короткие подъемы по лестнице необходимо интегрировать в повседневную жизнь».

Ранее кардиолог Сергей Маслов предупредил об опасности малоподвижного образа жизни. Врач отметил, что это увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также провоцирует нарушение работы почек, печени и органов малого таза.