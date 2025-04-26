Созданы датчики, фиксирующие воспаление на расстоянии и через одежду

Детектор, который выявляет точный очаг воспаления в организме на расстоянии, через одежду, создали ученые Университета науки и технологий МИСИС.

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Каждый человек излучает и отражает электромагнитные волны, включая терагерцовое излучение, частоты которого располагаются между радиоволнами и видимым светом. На ранних этапах болезни под кожным покровом в месте воспаления температура повышается локально.

Справка «МК». Повышение локальной температуры – это повышение температуры отдельного участка тела по сравнению с общей температурой. Вызывать такое повышение могут воспаления, злокачественные новообразования, нарушение венозного оттока. К примеру, все артриты могут сопровождаться повышением местной температуры в суставах.

В университете получили патент на сверхчувствительный терагерцовый детектор, который работает как прибор ночного видения. Однако по сравнению с традиционными элементами, которые различают только поверхностный нагрев, новое устройство обладает преимуществом — может регистрировать малые очаги повышенной температуры тела даже сквозь одежду. Детектор не производит вредного излучения, как при рентгене, но при этом фиксирует малейшие изменения температуры кожного покрова — один из самых ранних симптомов начала воспалительных процессов.

По словам автора разработки, заведующего лабораторией криоэлектронных систем, доктора физико-математических наук Сергея Шитова, новое устройство может выявлять сигнал из фоновых шумов и визуализировать очаги воспалений. Вместе с другими методами диагностирования — МРТ, рентгенографией — новая технология предоставит врачам дополнительные данные.

Разработка ученых МИСИС может стать основой для новой технологии теплового кожного картирования. Оно применяется для профилактики и диагностики заболеваний, когда симптомы еще не очевидны, и точного определения очага воспаления. В матрицу медицинского прибора можно внедрить несколько подобных чувствительных детекторов, чтобы проводить одновременные наблюдения на разных частотах.