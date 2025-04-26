В Британии приступили к испытаниям синтетической крови на людях

Ученые уверены, что синтетическая кровь станет в будущем решением проблемы нехватки донорской крови. Британские ученые уже провели первый эксперимент по переливанию человеку искусственной крови.

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Ученые пытаются решить проблему нехватки донорской крови. Работу в этом направлении ведут британские ученые.

В интервью The Telegraph чиновник британского правительства сообщил, что синтетическую кровь разрабатывают на основе стволовых клеток, которые благодаря современным технологиям можно перепрограммировать.

В 2022 году в Британии уже провели первый эксперимент по переливанию человеку искусственной крови. Его признали успешным.

Ранее палеонтологи исследовали останки гигантского существа рода Deinosuchus. Детальное изучение останков навело ученых на мысль, что они недооценивали роль этого существа в эволюции.