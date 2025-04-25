Найден способ вылечить тяжелую аллергию на арахис

Новое исследование даёт надежду взрослым, которые страдают аллергией на арахис. Всё потому, что у них, как оказалось, может развиться толерантность к этим орехам в течение нескольких недель.

В рамках нового исследования учёные постепенно знакомили 21 взрослого, имеющего тяжёлую аллергию на арахис, с арахисовыми продуктами и арахисом в увеличивающихся количествах. К концу эксперимента 14 участников могли съесть целую горсть арахиса без аллергической реакции.

По данным исследования 2021 года, аллергия на арахис встречается примерно у 2% населения западных стран. Похоже, эта проблема также становится всё более распространённой.

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Участниками нового исследования были люди в возрасте от 18 до 40 лет, у которых в больнице Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust диагностировали тяжёлую форму аллергии на арахис.

Всё началось с того, что добровольцам давали попробовать крошечные количества арахисовой муки, смешанной с пищей. Первая доза составила 0,8 мг — эквивалент менее 0,3 процента целого арахиса. Если это переносилось хорошо, то через полчаса людям давали 1,5 мг, далее - ещё 3 мг через полчаса (1 г арахиса).

Те, кто мог есть 1,5 или 3 мг без аллергических реакций, продолжали употреблять это количество каждый день в течение двух недель. После этого они возвращались в клинику и находились под наблюдением.

Далее участники от муки перешли на настоящий арахис, арахисовое масло или продукты из арахиса.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в научном журнале Allergy.

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