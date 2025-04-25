Создана замена твердой мозговой оболочки

Новосибирские ученые разработали заменитель твердой мозговой оболочки из новых материалов.

При нейрохирургических операциях довольно часто возникает необходимость закрытия и герметизации твердой оболочки головного мозга. Чаще всего ее дефицит случается при операциях по удалению опухолей или при травмах.

"Для восполнения дефектов необходимо использовать ткани-трансплантаты как самого пациента, так и искусственные из синтетических и коллагеновых материалов", - объясняет аспирант Новосибирского НИИТО имени Цивьяна Вадим Глотов.

Ученые много лет работают над созданием отечественного образца заменителя твердой мозговой оболочки. Новосибирским исследователям удалось создать его на основе бактериальной целлюлозы. Этот биополимер синтезируется бактериями. Среди его преимуществ - химическая чистота и совместимость с другими материалами, позволяющая получить необходимые свойства.

В настоящее время научные сотрудники НИИТО имени Цивьяна работают над улучшением гипоаллергенных, противовоспалительных свойств заменителя.