Исследователи связали популярный продукт с риском умереть от рака

Курицу часто называют самым полезным мясом и самым популярным белком в Америке, но новое исследование показывает, что курица, возможно, не так полезна для здоровья, как мы когда-то думали.

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Исследователи из Италии обнаружили, что люди, съедающие более 19 кусочков (или четырех порций) курицы в неделю, имеют больше шансов умереть, чем те, кто съедает менее 100 граммов в неделю, пишет Daily Mail.

Кроме того, исследование, по-видимому, выявило тревожную связь между употреблением в пищу слишком большого количества курицы, которая обычно считается полезнее красного мяса, поскольку в ней меньше насыщенных жиров и холестерина, и раком желудочно-кишечного тракта.

Результаты исследования показывают, что у тех, кто съедал более 300 граммов курицы в неделю, риск ранней смерти от рака пищеварительной системы удваивался - при этом у мужчин этот риск оказался еще выше.

Неясно, почему употребление всего 19 кусочков курицы может увеличить риск развития рака, но у исследователей есть несколько теорий, отмечает Daily Mail.

Исследователи подозревают, что при переваривании курицы может образоваться большое количество "мутагенов" - химических или физических веществ, вызывающих генетические мутации, - или что способ выращивания и кормления цыплят может повысить риск развития рака.

Например, некоторые исследования показывают, что употребление курицы в пищу подвергает организм человека воздействию канцерогенных пестицидов и гормонов, присутствующих в их корме.

Чтобы исследовать потенциальную связь между курятиной и ранней смертью, исследователи из Национального института гастроэнтерологии в Италии собрали данные о рационе питания 4869 взрослых людей, а затем отслеживали их здоровье в течение 19 лет.

Каждый участник предоставил информацию о своем демографическом происхождении, общем состоянии здоровья, привычках к образу жизни и истории болезни в ходе интервью с исследователями.

Команда также записала их вес, рост и артериальное давление и попросила их заполнить анкету об их предпочтениях в еде, основанную на результатах исследований, пишет Daily Mail.

Опрос включал вопросы о том, сколько красного мяса, птицы и мяса в целом употребляли участники, и эти данные были распределены по четырем уровням потребления в зависимости от типа белка.

В течение периода наблюдения исследователи отслеживали, кто из "подопытных" умер.

Из 1028 умерших участников примерно 41 процент от их еженедельного потребления мяса приходилось на белое мясо, а 29 процентов - на птицу. Остальные 59 процентов приходилось на красное мясо.

Исследователи использовали статистический анализ для поиска связи между потреблением мяса птицы и смертностью, исключив роль других факторов, таких как возраст, пол и состояние здоровья.

Результаты, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что употребление в пищу более 300 граммов курицы в неделю было связано с повышением риска смертности от любой причины на 27 процентов по сравнению с употреблением менее 100 граммов в неделю.

Более того, исследователи обнаружили, что риск возрастал по мере увеличения потребляемой порции, и был выше по сравнению с употреблением той же порции красного мяса.

Но, похоже, это влияет не на всех одинаково, констатирует Daily Mail.

"Наши результаты показали, что мужчины имеют более высокий риск смерти от рака желудочно-кишечного тракта, чем женщины, при одинаковом количестве потребляемой домашней птицы", - пишут авторы исследования.

В частности, мужчины, употреблявшие более 300 граммов мяса птицы в неделю, имели в 2,6 раза больше шансов умереть от рака пищеварительного тракта, чем те, кто употреблял менее 100 граммов. Для общей популяции, участвовавшей в исследовании, риск был всего в 2,27 раза выше.

Исследователи не уверены, почему мужчины подвергаются более высокому риску, поскольку "нет известного биологического механизма, объясняющего наблюдаемые половые различия", - написали они.

Но различия в половых гормонах могут играть определенную роль, подчеркивает Daily Mail.

Исследование указывает на предыдущие исследования на мышах, которые показали, что эстроген, гормон, тесно связанный с женской репродуктивной системой, может влиять на способность усваивать питательные вещества, а также на риск развития определенных заболеваний.

Однако исследователи отмечают, что "необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу", и что общие различия в рационе питания между мужчинами и женщинами также могут сыграть свою роль, поскольку они предполагают, что женщины, как правило, предпочитают меньшие порции и более здоровую пищу.

Несмотря на тревожные результаты исследования, были получены некоторые доказательства, подтверждающие идею о том, что птица в целом полезнее красного мяса, пишет Daily Mail.

Более высокое потребление красного мяса наблюдалось среди участников, умерших от рака, не связанного с пищеварением. Красное мясо составляло 64% от еженедельного потребления мяса теми, кто умер от этих заболеваний.

Авторы исследования отметили, что исследование имело ряд ограничений, в том числе то, что в используемой анкете не задавались вопросы о различных видах мяса, потреблении обработанной птицы или способах ее приготовления, что может повлиять на состояние здоровья.

Исследователи также не собирали данные о физических нагрузках участников, которые играют решающую роль в общем состоянии здоровья и предотвращении ранней смерти.

Важно также отметить, что исследования, подобные этому, не могут установить прямую взаимосвязь - эти результаты лишь указывают на возможную связь между потреблением мяса птицы и ранней смертью.

Тем не менее, это исследование добавляет больше данных к противоречивому массиву исследований по этой теме. В то время как некоторые предыдущие исследования выявили аналогичную связь, другие обнаружили противоположную или вообще не обнаружили никакой связи.

Красное мясо, однако, связано со многими неблагоприятными последствиями для здоровья, включая болезни сердца, рак и диабет 2 типа - таким образом, курица уже давно считается самым полезным мясом.

Но это исследование поднимает новые вопросы по поводу этого утверждения.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, как употребление в пищу мяса птицы влияет на здоровье - это важный вопрос, поскольку потребление курицы в США продолжает расти.