Ученые нашли белок, защищающий от болезней сердца

Ученые из Университета Манитобы (Канада) установили, что овсяный белок снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает работу сердца у крыс с ожирением. Схожий эффект он может оказывать и на людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism (АРNМ).

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В рамках исследования ученые разделили крыс на три группы. Первая в течение 16 недель питалась кормом с казеином (молочным белком). Крысы при этом «сидели» на сбалансированной диете. Второй группе мышей также давали казеин, но рацион животных был дополнительно обогащен сахаром и жирами. Крысы из третьей группы потребляли много овсяного белка, их диета также отличалась избытком жиров и сахарозы.

До начала и по окончании исследования у грызунов измерили артериальное давление и провели тест на толерантность к глюкозе. Дополнительно ученые определили маркеры метаболизма холестерина, окислительного стресса, воспаления, а также повреждения печени и почек.

Результаты показали, что включение овсяного белка в рацион эффективно сохраняло систолическую функцию сердца у крыс даже при ожирении. Во время систолы желудочки выбрасывают кровь в аорту и легочной ствол, реализуя основную функцию сердца — насосную. Также овсяный белок значительно снижал уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) в сыворотке крови.

Ученые объяснили, что устранение избытка холестерина помогает предотвратить появление «бляшек» в сосудах. Эта патология, известная как атеросклероз, повышает риск развития болезней сердца.

Исследователи предполагают, что овсяный белок может быть так же полезен и для людей. Сейчас ученые готовятся к проведению соответствующих клинических испытаний.