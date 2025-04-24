Создана молекула, определяющая рак простаты по двум маркерам

Ученым ТПУ совместно с коллегами из Москвы удалось синтезировать молекулу для диагностики и лечения рака предстательной железы нового поколения. Это соединение, в отличие от существующих предшественников, нацелено на обнаружение не одного, а двух типов биомаркеров рака. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

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Чтобы препарат мог одновременно и находить, и лечить рак, на одну молекулу-основу «цепляют» разные по задачам радиоактивные изотопы. Всего в мире существует два таких соединения для рака простаты. Оба соединения способны обнаруживать простат-специфический мембранный антиген — это своего рода биомаркер заболевания. По нему онкологи определяют локализацию и объем новообразований.

«Как правило, у одного пациента на поверхности опухоли не один биомаркер, а сразу несколько. И сейчас мы ищем новую молекулу-основу для препарата, которая будет обнаруживать не один, а сразу два биомаркера. Это простат-специфический мембранный антиген и рецептор гастрин-высвобождающего пептида. Пока зарегистрированных препаратов с такими молекулами в мире не существует», — рассказала старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Онкотераностика» Мария Ларькина.

В качестве одного из кандидатов на новую основу ученые сейчас рассматривают соединение — производное мочевины и аминокислот. Синтез одной подобной молекулы занимает от двух до четырех недель и проходит в восемь и более стадий.

Ученые присоединили к новой молекуле изотоп лютеция-177, который используют в терапевтических радиофармпрепаратах. Лабораторные исследования доказали хорошую стабильность и высокую эффективность.