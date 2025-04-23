Названа опасность анемии матери во время беременности

Женщины, страдающие анемией на ранних сроках беременности, значительно чаще рожают детей с врожденными пороками сердца. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Работа опубликована в журнале BJOG An International Journal of Obstetrics & Gynaecology (BJOG).

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Исследование охватило медицинские данные 2 776 женщин, чьи дети имели диагноз врожденного порока сердца, и более 13 тысяч женщин с детьми без таких нарушений. Оказалось, что анемия в первом триместре беременности встречалась у 4,4% матерей детей с пороком сердца и только у 2,8% в контрольной группе. После учета всех возможных факторов риска, вероятность рождения ребенка с врожденным пороком сердца у матерей с анемией была на 47% выше.

«Мы знали, что на развитие сердечных пороков влияет множество факторов, но теперь у нас есть клинические доказательства значимости именно анемии. Это может изменить подход к профилактике во всем мире», — отметил ведущий автор исследования доктор Дункан Спэрроу из Оксфорда.

Поскольку основной причиной анемии часто является дефицит железа, исследователи предлагают уделить больше внимания профилактике — прием железосодержащих препаратов до и во время беременности может значительно снизить риск тяжелых пороков сердца у новорожденных.