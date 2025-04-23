Биолог ответил, существует ли «ген долгожителей»

Чтобы дожить до 100 лет, то нужно иметь хорошую генетику, рассказала «Газете.Ru» кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова.

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«Именно генетические особенности выходят на первый план для достижения этого возраста. Если на то, что человек доживет до 87 лет, генетика влияет на 25% (75% вносит образ жизни), то после этого возраста происходит переворот процентного соотношения: 75% уже приходится на генетические особенности. Косвенно об этом может также свидетельствовать то, что иногда долгожители ведут не самый здоровый образ жизни», – рассказала специалист.

При этом, чтобы дожить до 87 лет, нужно придерживаться нескольких правил: никогда не курить, не иметь наркотической зависимости, не употреблять алкоголь в чрезмерных количествах, поддерживать физическую активность, иметь полноценный сон, сбалансированное питание, уметь управлять стрессом, поддерживать социальные связи.