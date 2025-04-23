Ученые выяснили, чем полезна квашеная капуста

Согласно результатам новой научной работы, квашеная капуста может защищать стенку кишечника от воспаления. Причём в лабораторных условиях этот продукт оказался полезнее рассола квашеной капусты или обычной капусты.

© Ferra.ru

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе решили выяснить, в чём состоит разница между обычной сырой капустой и квашеной с точки зрения пользы для здоровья. Выводы этого исследования были опубликованы в журнале Applied Environmental Microbiology.

Исследователи обнаружили, что все образцы квашеной капусты (покупной и домашней) помогли защитить клетки кишечника от воспаления. А вот рассол квашеной капусты и сырая обычная капуста такого эффекта не давали.

Проведённая работа подтвердила, что ферментация кардинально меняет биоактивный состав продуктов и напитков. Эти изменения могут повлиять на пищеварительный тракт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.