Разработана уникальная электронная кожа

Вероятность совпадения двух человеческих отпечатков пальцев крайне мала — примерно 1 на 640 миллиардов. Даже у однояйцевых близнецов, несмотря на общую генетику, дактилоскопический узор отличается.

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В Ульсанском национальном институте науки и технологий (UNIST) разработали способ нанесения дактилоскопического узора на электронную кожу, причем уникальность отпечатков пальцев роботов превышает человеческую в 10²³² раз. Подробности технологии, которая может положить начало новой эре робототехники, описаны в Nature Communications.

Требования к электронной коже довольно строги — и не во всем совместимы. Напичканная сенсорами, она все же должна оставаться гибкой. Кроме того, кожа для пальцев роботов должна уметь различать объекты, что усложняет задачу нанесения на нее узора отпечатков без ущерба функциональности.

Химики UNIST предложили достаточно простой способ формирования узора на электронной коже из стирол-этилен-бутилен-стирола. Технология включает химическую обработку гибкого полимера для создания основы кожи, после чего наносится толуоловый растворитель, и материал быстро вращается. По мере испарения толуола поверхность кожи сжимается, образуя случайный рисунок бороздок.

Вероятность повторения точно такого же искусственного отпечатка на площади 1 мм² составляет всего 10⁻⁴³ — ошеломляющий показатель, который в 10²³² раз ниже, чем у человеческих отпечатков. При увеличении до размера человеческого отпечатка вероятность совпадения стремится к нулю. Кроме того, эта электронная кожа устойчива к физическим воздействиям, высокой температуре и влажности, что позволяет сохранять ее уникальную структуру.

Покрытая новым материалом роботизированная рука способна захватывать предметы, как человек, распознавать текстуры поверхностей и отличать живые организмы. Исследователи продемонстрировали пример взаимодействия, в котором робот с термочувствительной электронной кожей избегает горячих объектов, имитируя человеческую реакцию.