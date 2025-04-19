Ученые совершили открытие, которое поможет в лечении сепсиса

Международная команда ученых проанализировала процесс иммунного паралича — состояния, возникающего при сепсисе. Оказалось, что после ответа на инфекцию иммунные клетки моноциты не могут дозреть и хуже выполняют свою работу. Препарат бета-интерферон позволяет клеткам развиться до конца и восстановить свою работу. В будущем новые данные позволят разработать эффективное лечение сепсиса. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.

© InScience

Сепсис — это инфекция заражения крови, с которой связано около 20% смертей в мире. Раньше ученые считали, что смертность при сепсисе происходит из-за слишком агрессивного иммунного ответа организма, повреждающего органы. Однако сегодня известно, что смерть может наступать из-за другой причины — иммунного паралича. По мере борьбы с инфекцией иммунная система слабеет до такой степени, что перестает защищать организм, и пациенты становятся уязвимыми не только к сепсису, но и к другим заболеваниям.

Нидерландские и американские ученые решили выяснить, как работает иммунный паралич. Для этого они проанализировали иммунный ответ здоровых людей на мертвые бактерии эндотоксины, вызывающие контролируемое воспаление. Затем исследователи отследили, как в разное время реагируют иммунные клетки — в первую острую фазу и позже, когда иммунная система «устает».

Во время анализа иммунных клеток из крови и костного мозга участников команда обратила внимание на моноциты — клетки, которые первыми начинают борьбу с инфекцией и помогают запустить полноценный иммунный ответ. Оказалось, что после ответа на воспаление многие моноциты не созревали до конца и хуже выполняли свою работу. Этот сбой мог объяснить, почему у пациентов с сепсисом так резко падает иммунитет.

Затем исследователи попробовали оживить ослабленные клетки. Они добавили к ним бета-интерферон — препарат, который уже используют при рассеянном склерозе, связанном с нарушением работы иммунной системы. После введения препарата моноциты дозревали и работали лучше.

Новые данные показали, что бета-интерферон может возвращать активность клеток при иммунном параличе. В будущем ученые планируют протестировать препарат на людях с ослабленным ответом на инфекцию. Если эффект сохранится и там, команда начнет испытания на пациентах в реанимации.