Ученые разработали вакцину против птичьего гриппа

Вакцина на основе наночастиц эффективно защищает от птичьего гриппа
Американские ученые разработали экспериментальную вакцину против птичьего гриппа, которая эффективно защитила мышей от смертельного штамма вируса H5N1 2.3.4.4b. Препарат создан на базе инновационной технологии CoPoP, в основе которой лежат наночастицы — микроскопические сферы, состоящие из кобальта, порфирина и фосфолипидной оболочки. Открытие выводит эффективность создания вакцин против вируса птичьего гриппа на новый уровень и позволит значительно ускорить производство препаратов. Исследование опубликовано в журнале Cell Biomaterials.
В последние годы штамм 2.3.4.4b вируса H5N1 стал причиной массовых вспышек среди диких и домашних птиц. Он также представляет опасность для коров, домашних кошек и других млекопитающих, включая морских львов. Современные вакцины против птичьего гриппа, одобренные для применения среди людей, в основном нацелены на белок гемагглютинин (H5) — ключевой компонент вируса, отвечающий за проникновение в клетки организма носителя.
Однако второй важный белковый компонент — нейраминидаза (N1), который играет значимую роль в высвобождении новых вирусных частиц из зараженных клеток и их распространении, до сих пор не получал должного внимания со стороны ученых. В новом исследовании авторы изменили подход к созданию вакцин, включив в ее состав оба ключевых вирусных белка (H5 и N1). Эта стратегия, уже доказавшая свою эффективность в разработке вакцин против COVID-19, потенциально позволила бы создать комплексное средство, активирующее иммунную защиту.
В основе разработки препарата лежало использование наночастиц CoPoP — микроскопических сфер из кобальта, порфирина и фосфолипидов. Ученые модифицировали их, присоединив к поверхности белки H5 и N1 с помощью «гистидиновых меток» — коротких аминокислотных цепочек, которые, словно магниты, прочно связываются с кобальтом. Для усиления иммунного ответа в состав добавили два адъюванта (адъювант — соединение или комплекс веществ, используемое для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном): QS-21 и синтетический монофосфориллипид А, или MPLA. В ходе экспериментов ученые использовали три вида доз: H5, N1 (по отдельности) и H5+N1 (вместе). Мышей заражали штаммом H5N1 2.3.4.4b и вводили им одну дозу вакцины. Затем оценивали выживаемость животных, потерю веса и наличие вируса в легких.
В результате грызуны, получившие вакцину с H5, оказались полностью защищенными: у них не наблюдалось ни симптомов болезни, ни потери веса, а в легких ученые не обнаружили следов вируса. Группа, иммунизированная только N1, продемонстрировала частичную защиту, эффективность которой составила около 70%. При этом у некоторых особей все же развились легкие симптомы, а в тканях была выявлена низкая вирусная нагрузка. Комбинированный вариант (H5+N1) обеспечил полную защиту, однако не превзошел по эффективности однокомпонентную вакцину с H5.
«Несмотря на то, что они не нейтрализуют вирус, антитела N1 по-прежнему невероятно важны. Они снижают репликацию вируса и тяжесть заболевания. Эти бивалентные препараты могут быть чрезвычайно полезны по мере эволюции H5N1», — отмечает ведущий автор исследования из Университета штата Нью-Йорк в Буффало Джонатан Ловелл.
Полученные данные открывают путь к более гибкому и быстрому производству вакцин против птичьего гриппа.
«Поскольку наша вакцина не требует использования яиц в производственном процессе — как это делают многие препараты против гриппа — она потенциально обеспечивает более быструю и эффективную защиту людей и животных от смертельных штаммов», — отмечает Джонатан Ловелл.
Платформа CoPoP уже продемонстрировала свою эффективность в качестве вакцины против COVID-19 в фазе 2 и 3 клинических испытаний, что позволит своевременно применять ее в борьбе с новыми патогенами. В дальнейшем ученые планируют протестировать различные дозы, схемы введения и условия хранения, чтобы повысить универсальность и доступность препарата.