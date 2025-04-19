Выяснено, как офисный кофе влияет на уровень холестерина

Шведские учёные из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса обнаружили, что кофемашины на работе могут производить напиток с высоким содержанием веществ, повышающих уровень холестерина. Эти соединения, известные как кафестол и кахвеол, могут оставаться в кофе, если кофемашина не обеспечивает должного фильтрования.

© Чемпионат.com

Авторы протестировали 14 различных кофемашин и обнаружили существенные различия в содержании дитерпенов, влияющих на уровень холестерина. Особенно высокий уровень этих веществ был в кофе, приготовленном с помощью заварочных машин. В то же время капельные кофеварки и другие методы фильтрации показали более низкие уровни вредных соединений.

Руководитель исследования Дэвид Иггман рекомендует отдавать предпочтение хорошо отфильтрованному кофе, чтобы минимизировать риски для здоровья. Исследование опубликовано в журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases.