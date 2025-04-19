Как сон поможет бороться с инфекциями

Китайские учёные раскрыли эффективность здорового сна в борьбе с инфекциями. Несмотря на все вакцины и лекарства, человечество продолжает страдать от сотен различных инфекционных заболеваний. Ежегодно от них умирает 17 млн человек. При этом одним из ключевых факторов выживаемости часто становится личная сопротивляемость организма. Исследователи из Китая сделали неожиданное открытие: на успешность лечения сильное влияние оказывает качество сна.

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Как проводили исследование

Масштабное исследование провели специалисты из Южного медицинского университета (Гуанчжоу). Они проанализировали данные о здоровье и опросники 397 523 человек из медицинской базы UK Biobank в возрасте 40–73 лет (54,9% женщин).

Основной интерес для учёных представляли данные о качестве и продолжительности сна пациентов, страдающих различными инфекционными заболеваниями, включая инфекции центральной нервной системы, желудочно-кишечные, сепсис и др.

Исследователи учли такие факторы, как пол, возраст, образование, наличие вредных привычек и сопутствующих хронических заболеваний.

Что узнали

Выяснилось, что при нормальном сне риски госпитализаций из-за инфекций были ниже, чем у тех, кто недосыпал. Причём для разных заболеваний они различались.

Для сепсиса риск при качественном сне был ниже на 9%, для инфекций печени — на целых 20%. В среднем же для всех типов инфекций риск попасть в больницу с осложнениями снижался на 12,09%.

При этом учёные подчеркнули, что это только предварительные выводы, и взаимосвязь плохого сна с понижением сопротивляемости организма перед болезнями ещё требуется доказать.

Кроме того, они проанализировали данные только пациентов из Великобритании, где с медициной и здоровьем населения всё в целом неплохо. Для чистоты эксперимента ещё предстоит получить аналогичные данные из других стран и частей света.

Каким должен быть сон, чтобы укрепить здоровье

Самыми важными характеристиками сна у людей, которые реже обращались к докторам, стала его продолжительность – 7–8 часов – и соблюдение естественных природных биоритмов. У тех, кто вставал и ложился рано, здоровье оказалось крепче, чем у «сов».

Качество сна тоже имеет значение. Хороший сон должен иметь достаточно длительную фазу глубокого сна, человек не должен испытывать трудности с засыпанием и подъёмом, а после пробуждения чувствовать себя отдохнувшим, а не разбитым.