В США получили разрешение на испытания нового мозгового имплантата

В США подразделение Министерства здравоохранения, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), разрешило компании Precision Neuroscience провести долгосрочные клинические испытания нейроимплантата.

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Устройство, считывающее сигналы мозга, может помочь людям с параличом. Ранее компания могла тестировать устройство только в течение короткого времени во время операций на мозге. Теперь разработчики могут проводить испытания продолжительностью до 30 дней, что позволит провести более глубокий анализ мозговой активности и преобразовать сигналы в компьютерные команды.

Утверждённое для испытаний устройство представляет собой ультратонкую плёнку с 1024 электродами, которая помещается непосредственно на кору головного мозга. Электроды не только считывают сигналы, но и способны стимулировать определённые участки мозга.

Precision Neuroscience намерена использовать эту технологию для восстановления двигательных функций и речи у пациентов с тяжёлыми нарушениями без проводов, обеспечивая прямую связь между мозгом и компьютером.