Врачи предупредили об опасности тестирования на кортизол

Сегодня стала заметна тенденции сдавать анализ на уровень кортизола, известного «гормона стресса». От инфлюенсеров звучат рекомендации о таком тестировании и снижении кортизола в определенных случаях. Однако, врачи говорят о том, что анализ на кортизол может помочь диагностировать очень ограниченное число заболеваний, и без подозрений на них сдавать анализ не имеет смысла. Более того, это может привести к ложным результатам, неправильной трактовке и лечению.

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В действительности анализ на кортизол может помочь выявить такие заболевания как синдром Кушинга или надпочечниковую недостаточность – редко встречаемые патологии. Специалисты подтверждают, что пациенты сегодня просят назначить им анализ на кортизол в случае, если они просто чувствуют усталость или плохо спят – рассказывают эксперты в Medscape.

При этом, отмечает Притика С. Эканайак, доктор медицинских наук, эндокринолог, чрезмерное и нецелесообразное использование профилирования кортизола врачами, которые не знают, как интерпретировать данные, может приводить к ошибочному назначению экзогенных добавок с кортизолом, что приводит к вызванному лекарствами синдрому Кушинга и постоянной надпочечниковой недостаточности.

Эндокринологическое общество рекомендует проводить анализ на кортизол только при эндокринных заболеваниях, таких как синдром Кушинга и надпочечниковая недостаточность, но не при общих симптомах, таких как стресс или хроническая усталость. Также не рекомендуется какое-либо лечение для снижения уровня кортизола при отсутствии этих заболеваний.

Без клинических подозрений на эти заболевания анализ на кортизол может привести к ложноположительным результатам. Уровень кортизола колеблется в течение дня, поэтому однократный анализ крови не считается надежным показателем. На уровень гормона могут влиять режим сна, психическое состояние и острый стресс. Но резкий скачок кортизола в какой-то момент не обязательно указывает на серьезную проблему со здоровьем.

Многие неэндокринные заболевания, такие как депрессия или алкоголизм, могут приводить к повышенному образованию гормона кортизола в надпочечниках, известному как псевдосиндром Кушинга. Врачи, не знающие о псевдосиндроме, могут принять повышенный уровень кортизола за признаки синдрома Кушинга и назначить ненужную терапию. При этом, лечение физиологического гиперкортицизма должно быть направлено на устранение основного заболевания, например, депрессии.

У беременных женщин и у людей, принимающих лекарства и добавки, такие как противозачаточные средства, глюкокортикоиды и биотин, также может наблюдаться «ложное» повышение уровня кортизола.

Таким образом, эндокринологи говорят о необходимости информирования пациентов о роли кортизола в организме. Надпочечники – умные железы, им не нужна дополнительная помощь, чтобы оставаться здоровыми. За исключением вышеназванных заболеваний, эти железы не отказывают и не перестают функционировать с возрастом или под воздействием стресса.