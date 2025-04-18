Ученые приступили к разработке аналога цемента для имплантов

Российские ученые разработают аналог французского костного цемента для применения в хирургии. Он позволяет прочно фиксировать импланты и заполнять пустоты в костной ткани.

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В России разработают аналог импортного костного цемента. Это сложный композиционный материал, который состоит из жидкого мономера и порошковой основы.

После смешивания получается масса, которую используют в хирургии для фиксации имплантатов и заполнения пустот в костной ткани.

Разработкой займутся учёные Томского государственного университета на основе зарубежного медицинского материала, прежде всего французского аналога Synicem.

В университете рассказали, ученые уже освоила методы синтеза исходных веществ, которые нужны для создания порошковой части цемента. Уже получены первые образцы

Реализовать проект ТГУ должен в течение 20 месяцев.

Ранее сообщалось, что опасаясь ловушек, ученые не торопятся вскрывать гробницу императора Цинь Шихуанди. А на западном берегу Нила в Куббат эль-Хава из гробницы были извлечены 10 мумий крокодилов.