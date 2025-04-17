Что известно о российском лекарстве от рака

В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Он позволяет лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания. Препарат «Афотид» уже применяют для лечения онкологии на добровольцах, его безопасность доказана. Клинические исследования разрешили проводить в семи клинических центрах. Что еще известно о препарате — в материале «Вечерней Москвы».

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Стадия исследований

По словам специалиста, все же готового препарата пока не существует — есть только разработка, проходящая первую стадию клинических исследований, в рамках которой проверяется безопасность применения этого лекарственного средства.

«Это исследование проводится в отношении переносимости и безопасности применения. Также оцениваются вопросы, связанные с распределением препарата в организме и многое другое. Это самая ранняя стадия исследований, которая только может быть. Данный препарат еще не зарегистрирован. До регистрации ему предстоит пройти огромный путь, связанный с необходимостью подтверждения его эффективности в нескольких этапах клинических исследований. Сейчас это некая разработка, которая теоретически может претендовать на роль какого-то средства для лечения онкологических заболеваний», — рассказал специалист.

Правда ли не существует аналогов

На данный момент нельзя утверждать, что «Афотид» является абсолютно безаналоговым препаратом и во всем мире нет подобных лекарственных средств.

«"Афотид" — это комбинация достаточно старых продуктов, которые действительно в теории могут позволить сделать лечение онкологических заболеваний более эффективным, но лишь потому, что она повышает биодоступность одного из компонентов этого продукта. Он содержит в себе цитостатик и так называемый альфа-фетопротеин, который является транспортной молекулой, позволяющая повысить биодоступность цитостатического компонента», — объяснил Беспалов.

На самом деле такие препараты есть, их давно используют в медицине, в том числе на российском рынке представлен такой препарат, как «Абраксан», сообщил собеседник «ВМ»:

«Это лекарство уже на протяжении нескольких лет присутствует на рынке и принимается пациентами с онкологией. В его состав входят немного другие компоненты, такие как паклитаксел и альбумин. Но идея такая же — комбинация цитостатика и транспортной молекулы, которая помогает повысить биодоступность статического компонента».

Будущее препарата

Фармэксперт отметил, что с большой долей вероятности «Афотид» пройдет все стадии исследований, получит регистрационное удостоверение и будет присутствовать в российской системе здравоохранения в качестве одного из средств химиотерапии при онкологическом заболевании.

«Но он не будет сверхпрорывным продуктом, а станет одним из лекарств, которое присутствует в системе здравоохранения РФ, и будет закрывать в ней определенные потребности. Чудес от него точно ждать не стоит. Никаких прорывных результатов он показывать не будет, хотя он имеет право на существование», — заключил Беспалов.

В конце 2024 года стало известно, что в России разработали импортозамещенный препарат «Ракурс (223Ra)». Он значительно может помочь при лечении рака предстательной железы.

Также российские ученые создали вакцину от рака. Она стала сенсацией в научном мире. Подробнее о том, как она работает, — в материале «ВМ».