Нейробиологи объяснили, зачем людям нужна музыка

Новое исследование, проведенное в Университете Турку (Финляндия), впервые продемонстрировало, что прослушивание любимой музыки активирует опиоидные рецепторы в мозге. Исследование, опубликованное в European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, раскрывает механизмы, стоящие за удовольствием, полученным от музыки.

© Naukatv.ru

С помощью позитронно-эмиссионной томографии исследователи измерили выброс эндогенных опиоидов в мозге людей, слушавших любимую музыку. В дополнение к этому, с помощью фМРТ изучали, как плотность опиоидных рецепторов влияет на активацию мозга при прослушивании музыки.

Результаты показали, что любимая музыка вызывает выброс эндогенных опиоидов (эндорфины, энкефалины и динорфины) в нескольких областях мозга, связанных с переживанием удовольствия. Также была обнаружена связь между выбросом опиоидов и частотой, с которой участники сообщали о приятных «мурашках», возникавших при прослушивании музыки.

Кроме того, индивидуальные различия в количестве опиоидных рецепторов коррелировали с активацией мозга во время прослушивания музыки: чем больше опиоидных рецепторов было у участников, тем сильнее реагировал их мозг.

«Выброс опиоидов объясняет, почему музыка может вызывать такие сильные чувства удовольствия, даже если это не первичное вознаграждение, необходимое для выживания или размножения, такое как еда или сексуальное удовольствие», — говорит Веса Путкинен из Университета Турку.

Опиоидная система мозга также участвует в облегчении боли. Эти результаты могут объяснить ранее наблюдаемые обезболивающие эффекты музыки.

Результаты могут также помочь в разработке новых музыкальных методов, например, в управлении болью и лечении психических расстройств.