Стоматолог оценил перспективы выращивания натуральных зубов

Ученые впервые вырастили нормальный человеческий зуб в лабораторных условиях. Технология может полностью изменить подход к восстановлению утраченных зубов. Как выяснила "РГ", российские ученые также ведут поиски в этом направлении.

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Об исследовании ученых Королевского колледжа Лондона и Имперского колледжа рассказала The Telegraph. Медики отрабатывали два возможных подхода: полное выращивание зуба вне организма человека с последующей пересадкой или внедрение незрелых клеток (предшественников клеток зуба) прямо в десну, где они смогут "дозреть" и сформировать ткани зуба.

Это не первая попытка вырастить "живой" зуб взамен утраченного. В Японии начаты клинические испытания препарата, стимулирующего рост новых зубов. Препарат уже показал эффективность на животных. Его создатели надеются, что он сможет помочь пациентам с врождённым отсутствием зубов или их потерей из-за травмы или болезни.

Также в мире идет множество исследований, в которых ученые надеются научиться использовать стволовые клетки для регенерации зубов. В журнале Frontiers in Physiology был опубликован обзор, в котором обсуждались текущие достижения и перспективы использования различных источников стволовых клеток в стоматологии.

Что думает эксперт

Сможет ли новый способ заменить трудоемкое и неприятное для пациента протезирование и применение искусственных имплантов? На этот вопрос "РГ" ответил врач-стоматолог-хирург, пародонтолог, завлабораторией симуляционных технологий в стоматологии, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.

«На сегодняшний день самая перспективная технология замещения отсутствующих зубов - это дентальная имплантация. И, конечно, выращенные "натуральные" зубы обладают рядом ключевых преимуществ по сравнению с имплантатами. Во-первых, это биологическая интеграция. В отличие от искусственных имплантатов, которые остаются инородным телом в организме, выращенные зубы могут естественным образом приживаться в челюсти, формируя связочный аппарат с костной тканью и десной. Это снижает риск отторжения и других осложнений. Второй плюс - способность к регенерации. Часть тканей натуральных зубов, выращенных из клеток, теоретически могут восстанавливаться, так как состоят из живых клеток, в отличие от инертных материалов имплантата. Третье преимущество - прочность и долговечность. Исследователи утверждают, что такие зубы будут прочнее искусственных, поскольку их структура ближе к естественной эмали и дентину. Отсюда следует еще один важный положительный момент: снижение риска осложнений. Имплантаты могут "не прижиться", вызвать аллергические реакции на металлы. Случаются и инфекционные осложнения. Биозубы потенциально минимизируют эти проблемы», — пояснил Денис Моисеев.

Пока разработка находится на ранней стадии (проведены доклинические исследования у животных), поэтому говорить, что такие зубы будут долговечными и у человека, преждевременно, считает эксперт.

«Однако, если удастся добиться стабильного роста и интеграции, такие зубы могут стать революцией в стоматологии. Важно учитывать, насколько они будут устойчивы к кариесу, механическим нагрузкам и, конечно, возрастным изменениям. Все это предстоит исследовать», — отмечает доктор Моисеев.

Как происходит "выращивание" зуба

Это сложный многоэтапный процесс:

Создание биоматериала. Учёные разрабатывают каркас или гель, имитирующий естественную среду для роста тканей зуба. Это может быть коллагеновая матрица или 3D-структура с факторами роста. Использование стволовых клеток. В материал добавляются клетки, способные дифференцироваться в дентин, эмаль и пульпу. Источниками могут быть клетки десны, зубных зачатков или индуцированные стволовые клетки. Культивирование в лабораторных условиях. Зуб выращивается в биореакторе, где имитируются условия организма (температура, давление, питательные вещества). Заключительный этап — трансплантация. Готовый зуб пересаживается в челюсть пациента, где он должен прижиться и сохранить функциональную стабильность.

«Сейчас эксперименты проводятся в основном на животных (мышах, свиньях). До клинических испытаний на людях и массового применения, думаю, пройдёт не менее 10-15 лет. Основные препятствия - это сложность воссоздания полноценных тканей зуба (особенно эмали), не говоря уже о высокой стоимости биотехнологических разработок и необходимости долгосрочных исследований безопасности, что займет много лет», — считает Денис Моисеев.

Если технология дойдет до клинического применения, то выращенные зубы смогут образовывать связь с челюстной костью через периодонтальную связку (как натуральные зубы) и адаптироваться к жевательной нагрузке.

«Но есть и потенциальные риски, — отмечает доктор Моисеев. — Организм может отторгать чужеродные клетки, даже если они биотехнологичны. Первые версии биозубов могут оказаться менее устойчивыми к нагрузкам, чем натуральные. Возможны аномалии формы или положения зуба. Люди с хроническими заболеваниями (диабет, остеопороз) или иммунодефицитом могут быть не лучшими кандидатами для такой технологии».

Что в итоге?