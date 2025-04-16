Ученые нашли необычное свойство у диетических напитков

Учёные Университета Южной Калифорнии обнаружили, что использование популярного искусственного подсластителя сукралозы может приводить к усилению чувства голода. Этот компонент, широко применяемый в низкокалорийных напитках, вызывает аномальную активность в гипоталамусе — части мозга, отвечающей за регуляцию аппетита и веса.

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Авторы заявили, что сукралоза не запускает выработку гормонов, которые обычно подавляют чувство голода, когда человек потребляет продукты с высоким содержанием калорий. Вместо этого подсластитель обманывает мозг, создавая ложное ощущение сладкого вкуса без поступления ожидаемых калорий. Этот дисбаланс может провоцировать усиление аппетита, что особенно заметно у людей с ожирением и среди женщин.

Эксперимент, проведённый с участием 75 добровольцев, показал, что после потребления напитков с сукралозой участники испытывают большее чувство голода по сравнению с теми, кто пил воду или напитки с обычным сахаром. Более того, у лиц с лишним весом эффект был выражен сильнее.

Эти данные ставят под сомнение эффективность популярных низкокалорийных диетических напитков в борьбе с лишним весом. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.