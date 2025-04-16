Ученые нашли дешевые лекарства против деменции

Ученые обнаружили, что обычные лекарства — от статинов до Виагры — могут снижать риск деменции на 20-44%. Дешевые и доступные препараты становятся новым оружием в борьбе с болезнью, которая убивает чаще инфарктов и инсультов.

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Деменция продолжает оставаться одной из главных медицинских проблем современности. В Великобритании она уносит больше жизней, чем сердечные приступы и инсульты вместе взятые. Несмотря на миллионные инвестиции в исследования, эффективного лекарства против этого недуга до сих пор не найдено. Однако новейшие исследования указывают на неожиданное решение — уже существующие дешевые препараты могут стать мощным оружием в борьбе с деменцией.

Провал дорогих препаратов

В прошлом году фармацевтические компании представили два новых препарата — донанемаб и леканемаб, которые показали способность замедлять развитие болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Однако серьезные побочные эффекты (включая кровоизлияния в мозг у трети пациентов) и запредельная стоимость курса лечения в 60 000 фунтов стерлингов сделали эти препараты недоступными для массового применения в системе здравоохранения.

Неожиданные защитники мозга

На этом фоне особый интерес представляют исследования, показывающие эффективность против деменции уже существующих, дешевых и широко распространенных лекарств.

1. Вакцины от опоясывающего лишая

Семилетнее исследование показало, что вакцина «Зоставакс» снижает риск деменции на 20%. Аналогичные результаты продемонстрировала вакцина Shingrix в исследованиях Оксфордского университета. Ученые предполагают, что эти вакцины предотвращают воспаление нервной системы, связанное с реактивацией вируса ветрянки.

2. Статины

Южнокорейские исследователи обнаружили, что эти популярные препараты для снижения холестерина (стоимостью всего 4 пенса за таблетку) уменьшают риск болезни Альцгеймера на 28%. Это может быть связано с их способностью улучшать кровоснабжение мозга.

3. Обезболивающие

Аспирин и ибупрофен при длительном приеме (более 2 лет) снижают риск деменции на 20%, хотя и повышают вероятность желудочных проблем. Их защитный эффект объясняется противовоспалительным действием.

4. Препараты от давления

Блокаторы рецепторов ангиотензина уменьшают риск деменции почти на треть, вероятно, за счет улучшения мозгового кровообращения и разрушения вредных белковых отложений в мозге.

5. Препараты от диабета

Метформин и новый «Оземпик» (семаглутид) показали впечатляющие результаты в профилактике деменции у диабетиков. «Оземпик» снижает риск болезни Альцгеймера на две трети, вероятно, за счет улучшения усвоения инсулина мозгом.

6. Виагра

Самое неожиданное открытие: регулярный прием силденафила (Виагры) снижает риск болезни Альцгеймера на 44%. Препарат улучшает мозговое кровообращение, что может объяснять его защитный эффект.

Проблема финансирования

Как отмечает профессор Пэт Кехо из Бристольского университета, главная проблема заключается в отсутствии у фармкомпаний стимула исследовать дешевые препараты.

«Мы можем сидеть на потенциальных методах лечения - проблема в получении финансирования, чтобы выяснить, что это такое», — констатирует эксперт.

Перспективы

Эти открытия дают надежду на то, что эффективная профилактика деменции может быть доступна уже сейчас с использованием недорогих, хорошо изученных препаратов. Однако для подтверждения их эффективности и безопасности при длительном применении именно для профилактики когнитивных нарушений необходимы масштабные клинические исследования.

Вывод

Пока дорогостоящие специализированные препараты остаются недоступными для большинства пациентов, перепрофилирование дешевых лекарств открывает новые перспективы в борьбе с деменцией. Это направление исследований особенно важно для стран с ограниченными ресурсами здравоохранения, где деменция становится все более серьезной социальной и экономической проблемой.