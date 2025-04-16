Ученые улучшили свойства заменителя крови

Российские ученые впервые детально изучили физико-химические свойства полоксамера 188, стабилизирующего и эмульгирующего вещества, которое используется при производстве перфторана и других заменителей крови, одобренных для использования ВОЗ. Результаты этих замеров помогут улучшить стабильность и другие свойства продуктов на базе данного полимера, сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

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«Ученые изучили изменения физико-химических свойств растворов полоксамера 188 при различных условиях приготовления, включая методы стерилизации, продолжительность нагрева, концентрацию и присутствие солей. Результаты данного исследования могут быть полезны при выборе оптимального метода термической стерилизации веществ, используемых для приготовления перфторорганических эмульсий», — говорится в сообщении.

Полоксамер 188 представляет собой неионный полимер, чьи звенья состоят из трех разных компонентов - одного субзвена из полиэтиленоксида и окружающих его вставок из полипропиленоксида. Подобная структура придает полоксамеру 188 свойства поверхностно-активного вещества, что позволяет использовать его в качестве эмульгатора и стабилизатора различных биомолекул и похожих на них соединений.

В частности, он является одним из ключевых компонентов перфторана - искусственного заменителя крови, который одобрен ВОЗ для применения в России и ряде других стран. Также это вещество используется в зарубежных аналогах перфторана и в других областях фармацевтической промышленности, что порождает большой интерес к свойствам и биологической совместимости данного полимера.

Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника ИТЭБ РАН Марии Тимченко впервые детально изучила, как на свойства перфторана и различных эмульсий влияют особенности процесса изготовления полоксамера-188. Для этого ученые изучили при помощи атомно-силовых микроскопов, ЯМР-спектроскопов и других научных инструментов, как меняется стабильность, вязкость, консистенция, химический состав и другие ключевые параметры раствора данного полимера при его нагреве и стерилизации при разных температурах и давлениях.

Собранные сведения, как надеются исследователи, помогут подобрать такие параметры процесса производства полоксамера-188, при которых готовый полимер будет оставаться максимально стабильным, а также обладать минимальной реактогенностью (способностью вызывать побочные эффекты при введении в организм). Это улучшит свойства искусственных заменителей крови и других продуктов фармацевтической отрасли, для производства которых используется данный полимер, подытожили исследователи.