Разработан новый метод борьбы с опухолями мозга

Ученые МГУ впервые в мире продемонстрировали, как с помощью ультразвука механически разрушать, превращая в жидкость, ткани различных участков головного мозга: серого и белого вещества, а также таламуса и бледного шара. Эта разработка может стать прорывом в лечении самых разных заболеваний, в том числе для удаления опухолей.

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Сегодня самым радикальным способом борьбы с ними является хирургическое удаление. Чтобы добраться до опухоли, нужно провести сложнейшую операцию по трепанации черепа. Более "мягкие" инвазивные методы, скажем, эндоскопическая нейрохирургия, все равно требуют сделать в черепе отверстие, что может привести к повреждениям здоровой ткани.

Что касается неинвазивных вариантов, то, например, лучевая терапия, разрушая опухоль, воздействует и на здоровые ткани мозга. В последнее время все активнее для лечения привлекается ультразвук. Мощные волны фокусируются на опухоли, которая погибает от теплового удара. Однако у этого метода есть серьезные минусы, в частности, опасность, что перегреются кости черепа, интенсивно поглощающие ультразвук.

Ученые МГУ предложили кардинально иной вариант применения ультразвука. Фокусировать на опухоль серию мощных коротких импульсов с ударными фронтами. В экспериментах на ткани мозга человека ее удалось полностью разрушить. То есть впервые показано, что такая технология способна с минимальными отрицательными эффектами бороться с опухолями мозга. Теперь надо показать, что метод работает, если на пути пучка УЗИ находится костная ткань. По словам авторов, внедрение метода в практику позволит сократить количество открытых операций на мозге, а также снизить стоимость такой помощи.