Смарт-часы планируют улучшить для борьбы с заболеваниями сердца

Ученые планируют научить искусственный интеллект выявлять проблемы со здоровьем у пациентов по данным, полученным с носимых устройств.

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Речь идет о смарт-часах, которые могут фиксировать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и состояние сна.

Сегодня благодаря умным часам уже можно определить аритмию. Это состояние, которое требует лечения у врача.

Теперь ученые пытаются научить ИИ находить более серьезные проблемы с сердцем. Для этого искусственный интеллект обучают на большом объеме данных. В последующем ИИ начнет заполнять пропуски в биосигналах самостоятельно и сможет предсказывать момент следующего сердечно сокращения, основываясь на имеющихся данных, пишет Anonsens.

Ранее сообщалось об аномальных явлениях на дне Мексиканского залива. Также археологи получили снимки со спутниковых камер с сооружениями в Аравийской пустыне.